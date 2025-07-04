Meteoroloji'den 6 il için uyarı: 44 dereceyi bulacak! 11.00-16.00 saatleri arasına dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 09:00 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 09:21 - Güncelleme:

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Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Aşırı sıcaklar sebebiyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda uyarı yapıldı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak. İlgili Haber Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor "DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE BATMAN 44 DERECEYİ GÖRECEK" Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasın şu ifadelere yer verildi: "İl merkezlerimizde 5-12 Temmuz 2025 periyodunda beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Diyarbakır: 44, Şanlıurfa: 44, Mardin: 39, Batman: 44, Siirt: 42, Şırnak: 38. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." İlgili Haber Samsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş