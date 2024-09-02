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Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyonla Gökçebey istikametinde çarpıştı. İki aracın da sürücüleri kaza nedeniyle sıkışarak can verirken, 23 kişinin yaralandığı belirtildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.

Şehirlerarası yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Onlarca yaralının olduğu faciada iki kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Meydana gelen trafik kazası kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - 1. Resim

CAN KAYI VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bartın'dan Erzurum'a şehirlerarası yolcu taşıyan Mercedes marka 61 S 0870 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü Gökçebey yolu üzerinde 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - 2. Resim

Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada her iki aracın sürücüleri olay yerinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Ambulanslara alınan 23 yaralı Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin fark ettiği bir kedi ise sahibinin kucağından alınarak jandarma aracına taşındı.

Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - 3. Resim

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gökçebey Yenice yolunda elim bir kaza haberi aldık. Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Şu anda bütün yaralılar az önce en son sıkışan iki yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi. Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. En son çıkartılan 23 kişi şu anda tahliye edildi. Üçünün durumu ağır diğerlerinin durumu iyi. Onları da takip ediyoruz. Şu anda 2 vatandaşımız biri otobüs şoförü biri de kamyon şoförü hayatını kaybetti." dedi.

Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - 4. Resim

ŞOFÖRLER SIKIŞARAK CAN VERDİ

Vali Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Diğer yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz. Ekiplerimiz kaza anından itibaren yaralıları kurtarmaya, sıkışanları kurtarmaya tahliye etmeye çalışıyor. Bütün yaralılar, sıkışanlar tahliye edildi. Her iki şoför de sıkışmış ve hayatlarını kaybetmiş. Onları da ekiplerimiz çıkartmaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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