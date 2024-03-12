Metrobüs artık Başkent yollarında! Ankara'da test sürüşleri başladı

Seçimlere günler kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, Başkent'te Metrobüs test sürüşlerinin başladığını duyurdu.

Yerel seçimlere 18 gün kala Ankara'da Metrobüs yollara indi. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ile seçimler için kıyasıya yarışını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Mansur Yavaş, Ankaralılara sevindirici bir haberi verdi.

Yavaş, İstanbul'da Söğütlüçeşme ile Beylikdüzü arasında faaliyet göstererek şehrin ulaşım yükünü hafifleten Metrobüs'ün artık Başkent yollarında olacağını duyurdu.

Yenikent-Ulus-Karapürçek güzergahında hizmet verecek metrobüs hattında başlayan test sürüşleriyle ilgili X hesabından paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent-Ulus-Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız.”