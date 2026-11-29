MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, "Genel Başkanımızın görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır" diyerek Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının kamu vicdanını yaralayacağını söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek'e ilişkin evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından dokunulmazlık tartışması gündeme geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tv100'e gönderdiği mesajla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya bakışını kamuoyuyla paylaştı.

MHP: Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralar

Milletvekili dokunulmazlığının Anayasa'daki sınırlarına ve istisnalarına dikkat çeken Yıldız, Meclis'e gönderilen dosyalardaki suçlamaların birbirinden farklı olduğuna işaret etti.

"AYNI CELSEDE GÖRÜŞÜLEMEZ"

Mustafa Sarıgül'e yöneltilen iddialar ile Özgür Özel'in durumunun aynı kefeye konulamayacağını vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekilerinin işlediği suçlar birbirinden çok farklıdır. Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır"

MHP: Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralar

ANAYASA'DAKİ DOKUNULMAZLIK HÜKMÜNÜ HATIRLATTI

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki ilgili düzenlemeye de atıfta bulunan Feti Yıldız, seçimden önce veya sonra suç işlediği öne sürülen bir milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça tutulamayacağını, sorguya çekilemeyeceğini, tutuklanamayacağını ve yargılanamayacağını, yalnızca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ile seçimden önce soruşturmasına başlanmış Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların bu kapsamın dışında tutulduğunu hatırlattı.

MHP: Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralar

Feti Yıldız'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Milletvekillerinin dokunulmazlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça tutulamayacağı, sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Bu şekilde düzenlenerek, bu genel hükmün istisnaları olan ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların bu hükmün dışında olduğu belirtilerek, dokunulmazlık kapsamındaki istisnalara yer verilmiştir.

Meclis'e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği iddia edilen suçlar birbirinden çok farklıdır.

Mustafa Sarıgül'ün işlediği iddia edilen suçlara göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Dokunulmazlığının kaldırılması toplumun genel isteği hâline gelmiştir. Ancak TBMM'de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması aynı celselerde görüşülemez.

Bize göre de Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır."

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