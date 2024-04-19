MHRS muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verecek

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevusuna gitmeyenler için yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulanacak yeni düzenlemelerle randevusuna gitmeyenlerin yerine randevu alabilme imkanı sağlanacağını duyurdu. Hastane randevuları ile ilgili detaylar şöyle...

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin verimliliğini artırmak ve randevu sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. MHRS'deki sorunları ele aldıkları toplantılarda önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Koca, önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirlerin hayata geçirileceğini ve randevu sorununun kalıcı olarak çözüleceğini vurguladı. İşte detaylar...

MHRS RANDEVU ALMAK İSTEYENLERE SÜRE SINIRI

Yapılan düzenlemelerle randevu iptallerine çözüm bulunduğunu kaydeden Bakan Koca, öncelikle iptal edilmeyen randevuların kullanılmayan kapasiteyi açığa çıkardığını belirtti. Buna göre, randevusuna gelmeyen vatandaşların alışkanlıklarını düzenlemek adına bir dizi önlem alındı.

Randevusuna gelmeyen vatandaşların, bir sonraki randevu alma sürelerinin sınırlandırılacağını ifade eden Koca, bu kişilerin ilk iptalde 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacaklarını dile getirdi. İkinci kez gelmeyenlerin ise 15 gün boyunca tüm branşlardan randevu alamayacaklarını belirtti.

MHRS İPTAL EDİLEN RANDEVULAR İÇİN ÖNLEM

Son dakika iptallerinin etkisini azaltmak adına randevu iptal süresinin düzenlendiğini aktaran Koca, en geç bir önceki gün saat 23.59'a kadar randevu iptali yapılabileceğini söyledi.

En dikkat çeken düzenleme ise, randevusuna gelmeyenlerin yerine yeni randevu verilme süresinin 1 saat öncesine kadar uzatılması oldu. Böylelikle sağlık sistemindeki atıl kapasitenin azaltılması ve daha fazla hastanın randevu alabilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın bu yeni tedbirleriyle, MHRS sisteminde yaşanan sıkıntıların azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması amaçlanıyor.