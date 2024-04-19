MHRS randevu sorununun çözümü için yeni kararlar! Bakan Koca tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'deki randevu sorunun çözümüne dair yeni kararlar aldıklarını duyurdu. Buna göre randevu iptal süresi sınırlandırıldı, iptal edilmeyen randevularda ise hastalar durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde ise 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) hastane randevusu alıp gitmeyenler sistemde büyük yüke neden oluyor. Bu sorunun çözümü için atılan adımlar yetersiz kalınca Sağlık Bakanlığı yeniden devreye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda MHRS'deki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını belirtti ve yeni alınan kararları açıkladı.

"SORUNU KALICI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştıklarını aktaran Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

RANDEVU İPTAL SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Randevu sorununa karşı hem vatandaşları hem de hekimleri memnun edecek bir çözüm oluşturduklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda, gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız."