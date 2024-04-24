Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak

Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Efsane boksör Mike Tyson, uzun bir aradan sonra ringlere geri dönüyor ve bu kez karşısında genç yetenek Jake Paul'u bulacak. 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan maç, boksseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Tyson'ın deneyimiyle Paul'un gençliği arasındaki mücadele, spor dünyasında büyük heyecan meydana getiriyor. Maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, 57 yaşında olmasına rağmen ringlere dönüş yapıyor. Bu kez karşısında genç ve dikkat çeken isimlerden biri olan Jake Paul var. Tyson ile Paul arasındaki mücadele, boksseverlerin heyecanla beklediği bir olay haline geldi. Müsabakanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal gibi detaylar ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak?

Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak - 1. Resim

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu büyük karşılaşma, boks dünyasında büyük bir geri dönüşün ve çekişmenin habercisi olarak görülüyor. Uzun bir aradan sonra ringlere dönen Mike Tyson, Jake Paul'un genç ve dinamik enerjisiyle mücadele edecek. Tyson'ın deneyimi ve Paul'un gençliği arasındaki çekişme, spor tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Mike Tyson Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak - 2. Resim

Dallas Cowboys stadyumunda gerçekleşecek olan bu müsabaka, hem boksseverlerin hem de spor dünyasının göz bebeği olacak. İki boksör arasındaki mücadele, boks tarihine geçecek önemli bir an olacak. Bu büyük karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ise Netflix olarak açıklandı. Böylece, bütün dünya bu muhteşem mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu müsabaka, sporseverler için unutulmaz bir deneyim olacak. Her iki boksörün de ringe çıkacağı bu önemli gün, spor dünyasında büyük bir heyecan meydana getirecek. Tyson'ın dönüşü ve Paul'un yükselişi, bokseverlerin gözlerini bu müsabakaya çevirmesine neden olacak. İki efsane ismin karşı karşıya geleceği bu mücadele, spor tarihine damga vuracak bir etkinlik olarak görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Toz taşınımı bekleniyor, 44 kente sarı kod - GündemToz taşınımı bekleniyor, 44 kente sarı kodTürkiye'den ABD'nin İnsan Hakları Raporuna tepki: Onlar kendi siciline, terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklara odaklansın - Gündem"Onlar kendi terör siciline baksın"Ankaralılar dikkat! Valilikten uyarı geldi: Toz taşınımı cuma geceye kadar sürecek - GündemValilikten uyarı geldiÖğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi - GündemÖğretmenlere atama müjdesiPatiswiss’in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Sinan Tunaoğlu hakkında - GündemPatiswiss’in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Sinan Tunaoğlu hakkındaKorhan Berzeg'in kaybolmasındaki sır perdesi aralanıyor: Berzeg'e ait malzemeler bulundu - GündemKorhan Berzeg'in kaybolmasında iki ihtimal...
Sonraki Haber Yükleniyor...