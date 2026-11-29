Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam’daki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlık ise yürüttüğü ön inceleme kapsamında Milli Park Müdürünün görevden alındığını duyurdu.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasıyla ilgili adli süreç başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olay hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 257/1. maddesi ile Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkında iki boz ayının vurulmasına ilişkin olarak; medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli parkta iki bozayı vurulmuştu: Soruşturma başlatıldı, müdür görevden alındı

MİLLİ PARK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı da olayla ilgili Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.

Ön inceleme kapsamında Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığı bildirildi.

YAVRU AYILAR TAKİP ALTINDA

Yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 25 kişilik uzman teknik ekibin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların hayat sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

Milli parkta iki bozayı vurulmuştu: Soruşturma başlatıldı, müdür görevden alındı

Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda yaşayan ayı ailesinden anne bozayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü. Olay, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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