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Minguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Minguzzi&#039;nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de tartıştığı kişiler tarafından 5 kez bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri ile ilgili yapılan skandal paylaşımlar ortaya çıktı. Katillere TikTok hesabı üzerinden destek veren bir genç kız "Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi" ifadelerini kullandı. Genç kızın paylaşımların ardından hesabını kapattığı görüldü.

24 Ocak 2025'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan salı pazarında 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil'in yanında bulunan diğer şüpheli U.B. de yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu 2 sanığın yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre cinayetle ilgili yargı süreci devam ederken sosyal medyada tüyleri diken diken eden bir gelişme yaşandı. 

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'nin 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşılınca gündem oldu.

Minguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim - 1. Resim

SKANDAL İFADELER

Binlerce insanı öfkeden deliye döndüren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'Sahra' isimli genç kız bir fotoğrafında "Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi" ifadelerini kullandı.

Minguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim - 2. Resim

"KUDURUN"

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası da paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı. Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığı görüntülerde B.B.'nin fotoğrafına emoji bıraktığı korkunç paylaşım da tepki çekti.

Minguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim - 3. Resim

HESABINI KAPATTI

Genç kızın tepkilerin ardından TikTok hesabını kapattığı görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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