MİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonu

16 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:08

Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit altına alan teröre karşı mücadelesi büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde yaşam alanı tanımıyor. Bu kapsamda DEAŞ'a karşı operasyonlar da sürüyor.

Son olarak ekipler, 12 ilde DEAŞ şüphelilerine yönelik harekete geçti.

MİT VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ve terör örgütünün propagandasını yapmak olaylarına yönelik çalışma yürütüldü. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sabah 05.00 itibarıyla 12 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi.

15 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalar sürerken, firari durumda olduğu belirlenen 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.