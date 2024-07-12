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Haberler > Gündem > MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. MSB terörle mücadele mesajını, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz" sözleriyle duyurdu.

"ENSELERİNDEYİZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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