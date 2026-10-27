Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin hazırlanan inceleme raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Raporda, dönemin okul müdürü ve müdür yardımcısının silah seslerini duyduktan sonra saldırının yaşandığı kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra ise okul binasını terk ettikleri belirtildi. Olayla ilgili 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verildi.

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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan inceleme raporları doğrultusunda, dönemin okul müdürü, müdür yardımcısı, bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile rehber öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.

Raporda, okul müdürü ve müdür yardımcısının saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri belirtilirken, öğretmenlerin olay sırasındaki davranışları ve rehberlik sürecindeki yükümlülükleri de değerlendirildi.

Kahramanmaraş-Onikişubat Ayser Çalık Ortaokulu

MÜDÜR VE YARDIMCISI SALDIRIYI GÖRDÜKTEN SONRA OKULU TERK ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, saldırının yaşandığı dönemde görev yapan okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B. hakkında soruşturma izni verildi.

İnceleme raporunda, okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B'nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra ise okul binasını terk ettikleri ifade edildi.

Raporda, okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri değerlendirmesine yer verildi.

Müdür ve yardımcısı saldırıyı görüp kaçtı! Kahramanmaraş'taki okul saldırısında çarpıcı rapor

ÖĞRETMENİN DAVRANIŞI İÇİN 'TERK SUÇU' DEĞERLENDİRMESİ

Saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T'nin de silah seslerini duyduğu belirtildi. İnceleme raporunda, öğretmenin seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Raporda, öğretmenin bu davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

REHBER ÖĞRETMEN HAKKINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞERLENDİRMESİ

Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki incelemede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı.

Raporda, rehber öğretmenin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu belirtildi. Öğretmenin davranışları ile saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar arasındaki bağlantının da adli makamlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

Ön inceleme sonucunda dört eğitimcinin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği bildirildi. Kararın savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

'SORUŞTURMA YALNIZCA BU KİŞİLERLE SINIRLI KALMAMALI'

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden bazılarının ailelerinin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturma izni kararının adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Soruşturmanın yalnızca dört eğitimciyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Cinkara, şu ifadeleri kullandı:

"Onikişubat Kaymakamlığı tarafından söz konusu dört kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. İlgili kişilere terk suçu, görevi kötüye kullanma ve suçu bildirmeme iddiaları isnat edilmektedir. Bu karar, adaletin tecellisi yolunda atılmış son derece önemli bir adımdır ancak yürütülen soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz."

İsa Aras Mersinli

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanırken duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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