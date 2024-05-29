Muğla'da korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Muğla'nın Zeytin ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.59'da meydana gelen deprem, yerin 15.1 kilometre derinliğinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Bu kez de Muğla'nın Zeytin ilçesinde bir deprem yaşandı.

3,4 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Zeytin ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 23.59'da meydana gelen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak ölçüldü.

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KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Muğla'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.