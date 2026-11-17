Fon soruşturmasının ardından Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinden haraç isteyen çete, bu kez şarkıcının eski çalışanının evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar, tehdit ettikleri çalışandan Cihan Sütşurup’a ulaşmasını istedi.

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Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinin adının geçtiği fon soruşturmasının ardından aileden haraç isteyen çete, bu kez şarkıcının eski çalışanına saldırdı. İstanbul’da evinin kapısına kadar gelen saldırganlar daireye kurşun yağdırdı.

tv100'ün haberine göre saldırı, 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında İstanbul’da yaşandı. Sandal'ın eski çalışanın evine gelen şüpheliler, dairenin kapısına kadar çıkarak ateş açtı. Saldırı sırasında evde eski çalışanın oğlunun da bulunduğu öğrenildi.

"KAYINPEDERİNE SÖYLE, CEZAYI VERSİN"

Saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra eski çalışanı telefonla aradı. Mustafa Sandal üzerinden Cihan Sütşurup’a ulaşılmasını isteyen şüpheliler, "Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin" diyerek tehditte bulundu.

Mustafa Sandal’ın kayınpederi çetelerin hedefindeydi: Şimdi de eski çalışanının evini bastılar!

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından başlattıkları çalışmada üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin bir cinayet ve üç ayrı iş yeri kundaklama olayına da karıştıkları belirlendi.

Mustafa Sandal’ın kayınpederi çetelerin hedefindeydi: Şimdi de eski çalışanının evini bastılar!

Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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