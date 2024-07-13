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Müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu
Adıyaman, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Yaşar, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında bulunan K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar’dan (35), haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. Hasan Yaşar, ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

MÜZİSYENLİK YAPIYORMUŞ

Yaşar’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan Hasan Yaşar’ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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