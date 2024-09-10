Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! İşte itirafçıyı ele veren detay

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran, soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Narin'in dere kenarında ölü olarak bulunmasının ardından bölgedeki kameraları tekrar inceleyen ekipler, itirafçıyı ele veren detayı yakaladı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 8 Eylül tarihinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturma tüm detaylarıyla incelenmeye devam ediyor. Ön otopsi raporuna göre, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, biyolojik babasının da Arif Güran olduğu belirlendi.

KAMERA KAYITLARI TEKRAR İNCELENDİ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, derenin bulunduğu bölgedeki kameraları tekrar incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde itirafçıyı ele veren detay yakalandı.

İTİRAFÇIYI ELE VEREN 50 DAKİKA DETAYI

Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos tarihinde son görüntüleri 15.15 saatinde kameralara yansımıştı. Tekrar yapılan incelemelerde Narin’in kaybolduğu güne dair incelenen kamera kayıtlarında saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin’in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

Narin'in amcası Salim Güran

ARAÇ SAHİBİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre, şüpheli aracın önce plakası ve kim adına kayıtlı olduğu belirlendi. Araç sahibi Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Küçük kızın kaybolduğu saatlerde o bölgede neden beklediği soruldu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar

ÇARPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, “Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım” dedi. Bu ifade üzerine küçük kızın aile içi cinayete kurban gitmiş olma ihtimali değerlendirilerek tüm aile bireyleri gözaltına alındı.