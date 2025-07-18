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Nefes kesen kovalamaca... 20 suç kaydı olan firari hırsız böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suç, Hırsızlık, Kovalamaca, Polis, Yakalama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan A.M., bir bisiklet hırsızlığı sırasında polis ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Bir polis memurunu yere düşürerek yaralayan firari, havaya uyarı ateşi açılarak yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Firarinin yakalanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kayaşehir Polis Merkezi ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibinde olan A. M.'nin (37); "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "tutuklunun kaçması", "mala zarar verme" gibi suçlardan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Nefes kesen kovalamaca... 20 suç kaydı olan firari hırsız böyle yakalandı - 1. Resim

İstanbul, Tekirdağ ve Büyükçekmece'de çok sayıda suça karıştığı tespit edilen firarinin 14 Temmuz 2025 tarihinde Kayaşehir Bulvarı'nda elektrikli scooter ile dolaştığı belirlendi.

BİSİKLET ÇALARKEN KAÇMAYA BAŞLADI

Takibe alınan şüpheli, metro istasyonu önündeki bisiklet park alanından bir bisikleti çalmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmak istendi. Kaçmaya başlayan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis memurunu iterek yere düşürdü. Polis memuru diz kapağından yaralanırken, ekipler şüpheliyi takibe devam etti.

Nefes kesen kovalamaca... 20 suç kaydı olan firari hırsız böyle yakalandı - 2. Resim

Kovalamaca sırasında şüphelinin "dur" ihtarlarına uymaması sonucu havaya uyarı ateşi açıldı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucu firari yakalanarak gözaltına alındı.

20 suç kaydı bulunan A.M., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Firarinin yakalanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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