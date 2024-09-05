Netflix'in Famagusta dizisine karşılık Ertesi Gün belgeseli Kıbrıs Barış Harekatı gerçeklerini anlatacak

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı, Rum propagandası yaparak Türk askerini ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı lekelemek için hazırlanan Famagusta dizisine tepki gösterdi. Netflix'in yalanlarına karşı tarihi gerçekleri sergilemek için hareket geçildiği ve Türkiye'nin de Ertesi Gün belgeseli hazırladığı açıklandı.

"Her şey o Yunan'ın başının altından çıktı!" Ersin Tatar'dan Netflix'in 'Famagusta' dizisine tepki!

"Her şey o Yunan'ın başının altından çıktı!" Ersin Tatar'dan Netflix'in 'Famagusta' dizisine tepki!

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme basın toplantısında, Netflix'te yayına girecek olan Famagusta'ya tepki gösterildi. Türk askerini katliamcı olarak gösterecek olan Rum propagandası dizi için, "Propaganda amaçlı bir dizi kimseye yarar sağlamaz" ifadelerine yer verildi.

SKANDAL DİZİ FAMAGUSTA'YA TEPKİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir." dedi.

Adada Türklere yapılan soykırımı ele alan Aktürk, "Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı “Famagusta” adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada’da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." şeklinde konuştu.

FAMAGUSTA'YA KARŞI ERTESİ GÜN BELGESELİ

Türkiye bu gelişmeye karşılık olarak tarihi gerçekleri anlatmak için de harekete geçti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatılacağı Ertesi Gün belgeseli 9 Eylül'de çıkacak.

Uydurma senaryolarla Türkiye'yi hedef alanların başarılı olamayacağını vurgulayan Aktürk, "Öte yandan, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı’na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı “50’nci Yıl Belgeseli” İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayımlanacaktır. Millî Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Millî Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgesel 9 Eylül’de TRT Belgesel’de yayımlanacaktır." ifadelerine yer verdi.