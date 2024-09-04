"Her şey o Yunan'ın başının altından çıktı!" Ersin Tatar'dan Netflix'in 'Famagusta' dizisine tepki!

TGRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘Famagusta’ dizisini yayınlamaya hazırlanan Netflix’e tepki gösterdi. Yunan kökenli bir Netflix yöneticisine dikkat çeken Tatar, “Bunun izanını zor verecek. Çünkü yapılan büyük bir ayıp ve kara propaganda. Neticede gerçekleri yansıtmıyor.” diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs ortak yapımı 'Famagusta' dizisinin Netflix'te yayınlanacağının ortaya çıkmasından sonra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan peş peşe tepkiler gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı diziyle ilgili "Tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadelerini kullanırken, "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir." diye de eklemişti.

ERSİN TATAR TGRT'E HABER'E ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuyla ilgili TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

“Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına” programına katılan Tatar, ‘Famagusta’ dizisiyle Kıbrıs Barış Harekatı’nı hedef alan Netflix’e tepki gösterdi.

Tatar’ın açıklamaları şöyle:

FAMAGUSTA TEPKİSİ: O YUNANIN BAŞININ ALTINDAN ÇIKTI

"Bir Yunanlı Netflix’in Genel Müdür Yardımcısı olmuş. Öyle bir makama gelmiş. O Yunan’ın başının altından çıkmış. AB Komisyonlarında da hep muhatap oluyoruz. Bakarsınız bir Rum ya da Yunan falanca komisyonun başkan yardımcısı olur, meseleyi hemen kendilerine ve Kıbrıs meselesine yontarlar. ‘Acaba Kıbrıs Türk’üne nasıl zarar veririz, nasıl istismar ederiz…’ Netflix’te bir Yunanlı bir makama gelmiş ve şirketi bizim aleyhimize kullanıyor. Bunun izanını zor verecek. Çünkü yapılan büyük bir ayıp ve kara propaganda. Neticede gerçekleri yansıtmıyor.

20 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak dizi, 1974 yazında Mağusa kentinde yaşanan olayları anlattığını iddia ediyor.

‘GAZZE’DE YAŞANANLAR KIBRIS’TA YAŞANMIŞTI’

Kıbrıs meselesi 1974’ten çok önce başlamıştır. Ekranlarda gördüğünüz feryatlar Kıbrıs Türk’ünün feryadıdır. 1950’li yıllarda acımasızca insanlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı canlı canlı mezarlara gömdüler. Bugün Gazze’de yaşananlar o zamanlar Kıbrıs’ta yaşanmış, dünya seyirci kalmıştır. İngiliz askerleri vardı orada, hepsi seyretmiştir. Erenköy çatışmalarında Cengiz Topel işkenceyle şehit edildiğinde seyirci kalmışlardır.

“TÜRK ASKERİ BİR GÜN ÇEKİLİRSE…”

Kıbrıs’ta da o zamanlar Gazze’ye benzer olaylar yaşanmıştır, Allah korusun bundan sonra da yaşanabilir, bunu iyi yönetemezsek. Türk askeri gün gelip çekilirse burası Avrupa Birliği toprağı olur, Kıbrıslı Türkler böyle hadiselerle karşı karşıya kalabilir. 1974 Barış Harekatıyla TSK, müdahale etmiştir. O müdahaleyle Kıbrıs Türk’ünü soykırımdan kurtarmak içindir.

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‘GÜNEY’DE HUZUR VARSA TÜRK ASKERİ SAYESİNDE’

Netflix’e verilecek cevap, onların yaptığının tam tersidir. 1974 Barış Harekatı’yla Kıbrıs’a barış geliyor ve o barış halen devam ediyor. Bugün Güney Kıbrıs’ta barış ve huzur varsa Türk askerinin 1974’te adaya çıkmasındandır.