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Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: Sürekli savaş modunda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan&#039;ı anlattı: Sürekli savaş modunda

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında konuştu. Candan, "Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda" dedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla girdiği cezaevinde anoreksiyaya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından 'Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına konuk oldu.

Cezaevinde geçirdiği süreci "Ben içeride saçımı da taramadım, yemek de yemedim. Biraz daha yemeseymişim ölecekmişim. Su bile içemiyordum, her şey tehlikeli gibi geliyordu" diye anlatan Candan, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 28 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında da konuştu.

'ONUNLA ÇOK KALMAK İSTEMİYORDUM'

Candan, şunları söyledi:

“O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için. Kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu. Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi. Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.”

'ONUN MASUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Seçil Erzan’ın masum olduğunu düşündüğünü belirten Candan, “Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani” diye konuştu.

Nihal Candan “Seçil Erzan mutlu muydu sizinle aynı koğuşta kalmaktan” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Onun işi daha zordu, iki deli. Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Bu beyni oyalamak gerekiyordu”

Candan, “Tutuklanmanız için dilekçe verildi. Yeniden cezaevine girmekten korkuyor musun” diye sorulunca “Öyle bir korkum yok” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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