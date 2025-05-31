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Öğrencilerden Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye! Gören bir daha bakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Öğrencilerden Devlet Bahçeli&#039;ye anlamlı hediye! Gören bir daha bakıyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılanlara törenle sertifikaları teslim edildi. Öğrenciler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, üzerinde üç hilal ve çınar ağacının bulunduğu Türkiye haritası hediye etti.

MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Sertifika Töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan  ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın da katıldı.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim ve öğretim yılını da "İlk günkü azim ve sadakatle" temasıyla başlattıklarını ifade eden Topcu, bir kez daha milletin hizmetine adanmış yüreklerin kararlılığının görüldüğünü belirtti.

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konuşmanın ardından, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. döneminde dereceye giren ilk dört öğrenciye sertifikaları Zühal Topcu tarafından takdim edildi.

Öğrencilerden Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye! Gören bir daha bakıyor - 1. Resim

BAHÇELİ'YE ANLAMLI HEDİYE

Siyaset ve Liderlik Okulu 21. dönem öğrencileri tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, üzerinde üç hilal ve çınar ağacının bulunduğu Türkiye haritası hediye edildi.

Öğrencilerden Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye! Gören bir daha bakıyor - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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