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Ömer Çelik'ten Bahçeli'nin sözlerinin ardından "Cumhur İttifakı" vurgusu

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Ömer Çelik&#039;ten Bahçeli&#039;nin sözlerinin ardından &quot;Cumhur İttifakı&quot; vurgusu

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "AK Parti-CHP yapılsın" sözlerinin ardından AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içerisinde yaptığı konuşmada "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP'nin samimi dileği ve temennisidir" sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu ifadelerin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhur İttifakı" vurgusunu şu sözlerle belirtti:

"CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM ETMEKTE"

Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.

Düzenleyen:  - Gündem
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