'ÖTV'siz araç' vurgunu! Çok sayıda daire, onlarca araç ve 20 şirkete tedbir kararı

15 Aralık 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:10

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da çok sayıda engelli vatandaş ÖTV'siz araç vaadiyle dolandırıldı. Adli merciler, konuyla ilgili aldıkları çok sayıda şikayet üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Ardından emniyet güçleri düğmeye bastı ve nisan ayında gözaltına alınan suç örgütü elebaşı Cengiz S.A. ile Rıdvan D.Y. tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin birinci derece akrabalarının da aralarında bulunduğu diğer 13 kişinin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları belirlendi.

20 ŞİRKETE TEDBİR KARARI

Şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 4 daire, 1 arsa, 6 kamyonet, 26 araç, 3 motosiklet, 2 otobüs ile 20 şirket hakkında tedbir kararı konuldu.

"70 BİN LİRA FAZLA VERDİK YİNE DE ALAMADIK"

Mağdurlardan Yusuf Deniz, "O zaman piyasada araç olmadığı için Sancaktepe'deki ofise giderek aracı gördük, parasını da gönderdik. Ancak bunlar dolandırıcı çıktı." diye konuştu.

Şüphelilere, 600 bin lira ödeme yaptığını kaydeden Deniz, "İnsanların iyi niyetlerini suiistimal ettiler. Normal bayiden alsam 532 bin liraya alacaktım, 70 bin lira fazla verdik ama yine aracımızı alamadık." dedi.

"OYALIYORLAR"

Amcasına otomobil almak için araç ilan sitelerinde gördükleri ilanı veren kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Celal Coşkun ise şüphelilere üç parça halinde toplam 640 bin lira verdiklerini ancak aracı alamadıklarını ifade etti.

Coşkun, "Şubat ayı ortalarında elinde araç olduğunu söyledi. Gittik, fiyatı konuştuk, üç parçada 640 bin lira ödedik. Prosedürü aynı bayilerdeki gibi anlattı bir şekilde ikna etti. Gelen giden de çoktu, 'kabul etmeyenlerin parasını iade ediyoruz' diye de güven verdi. Zaman uzadıkça türlü bahanelerle 'Araba şurada.', 'Bugün-yarın gelecek.' diye bizi oyalamaya başladı. Şüphelenmeye başladık, paramızın iadesini isteyince de 'Bugün-yarın vereceğim.' dedi. Pazar günü gittiğimde zaten firma kapanmıştı, parayı da alamadık." diye konuştu.