Özgür Özel ve Cüneyt Özdemir'in 'Soma' kavgası! "Siz Manisa’da eczacılık yaparken..."

Soma'daki maden faciasının anma töreninde gazeteci Cüneyt Özdemir'i eleştiren Özgür Özel'e cevap geldi. Özdemir, kendisi için "Biri çıkmış Amerika’dan YouTube yayınları yapıyor. Laf söylüyor ama bugün buraya gelmedi. Soma’yı unutturmayacağını söylüyorsan, bir günlüğüne de olsa gelip bunu burada göstersene." diyen Özel'e "Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben gazeteciliğe başlamıştım. Görünen o ki siz yeniden eczacılığa döneceksiniz ama ben gazeteciliğe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Cüneyt Özdemir'in 'Soma' tartışmasını konuşuyor.

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Soma maden faciasının yıl dönümü nedeniyle bölgeye giden Özgür Özel, isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir'i eleştirdi.

Özel, “Biri çıkmış Amerika’dan YouTube yayınları yapıyor. Laf söylüyor ama bugün buraya gelmedi. Soma’yı unutturmayacağını söylüyorsan, bir günlüğüne de olsa gelip bunu burada göstersene. Ya da en azından bir özel yayın yapaydın Soma için.” diye konuştu.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Bu sözler kamuoyunda yankı bulurken, Cüneyt Özdemir'den de cevap gecikmedi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Özdemir, Özel’in sözlerini "ucuz laf sokma çabası" olarak değerlendirdi.

“Karşımıza çıkacak cesaretiniz olsaydı böyle ucuz söylemlerle yetinmezdiniz.” diyen Özdemir, Özel’e mesleki geçmişiyle de gönderme yaptı: “Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben gazeteciliğe başlamıştım. Görünen o ki siz yeniden eczacılığa döneceksiniz ama ben gazeteciliğe devam edeceğim.”

Özdemir, Özgür Özel’in kendisinin yayınlarına katılmaktan kaçındığını iddia ederek sözlerini şöyle bitirdi: “Açıkça çağrımı yapıyorum: Buyurun yayına, hodri meydan!”