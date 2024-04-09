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Özgür Özel'den İsrail'le ticaretin kesilmesine ilk yorum: Yetersiz olsa da bir ilk adım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den İsrail&#039;le ticaretin kesilmesine ilk yorum: Yetersiz olsa da bir ilk adım

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram mesajında "Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Özel, İsrail ile ticaretin kesilmesini ise yetersiz olsa da ilk adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, oruç ibadetinin ayı olan ramazanı hep birlikte idrak ettiklerini belirtti.

"BAYRAMDAN SONRA KRİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

CHP lideri, "Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı. Ramazan Bayramı'nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"YETERSİZ DE OLSA İLK ADIM..."

İsrail ile ticaretin kesilmesine de değinen Özel, "Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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