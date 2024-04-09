Gazze'de son durum... Netanyahu: Dünyada hiçbir güç Refah saldırısını engelleyemez

İsrail, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Refah kentine kara saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Netanyahu düzenlenecek saldırıya ilişkin, “Dünyada hiçbir güç bizi engelleyemez" derken, ABD, İsrail tarafından bilgilendirilmediklerini açıkladı. İsrail, kara saldırısı öncesinde Refah'a sığınanları çıkarmak için 40 bin çadır satın alacaklarını belirtti. Son olarak Gazze'deki can kaybı 33 bin 360'a yükselirken, Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldı.

Canlı Anlatım Özeti NETANYAHU: DÜNYADA HİÇBİR GÜÇ BİZİ DURDURAMAZ

İSRAİL ÇEKİLMİŞTİ, 409 NAAŞ ÇIKARILDI!

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

ALMANYA: GAZZE CEHENNEME DÖNDÜ

TÜRKİYE'DEN GAZZE ÇIKIŞI!

UAD'İN ÖNÜNDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

İSRAİL'DEN REFAH'A KARA SALDIRISI HAZIRLIĞI

UAD'DE İSRAİL DAVASI SÜRÜYOR

ABD'DEN REFAH AÇIKLAMASI: BİLGİMİZ YOK

NETANYAHU TARİH VERDİ!

09.04.2024 16:31

NETANYAHU: DÜNYADA HİÇBİR GÜÇ BİZİ DURDURAMAZ

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Refah dahil Hamas'ın taburlarının imhasını tamamlayacağız. Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak." dedi.

Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'in amacının "esirleri evlerine geri getirmek, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğu yönündeki ifadelerini yineledi.

09.04.2024 15:01

İSRAİL ÇEKİLMİŞTİ, 409 NAAŞ ÇIKARILDI!

Gazze'de Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenazenin çıkarıldığını duyurdu.

Uluslararası topluma ve ilgili makamlara, Gazze'de yıkılan evlerin enkazı altından cesetlerin çıkarılmasına yardımcı olacak kazı çalışmaları için ekipman ve makinelerin sağlanması konusunda çağrıda bulunan Basal, sadece Han Yunus’ta ve Şifa Hastanesi çevresinde yıkılan evlerin kum ve molozlarının altında onlarca ceset olduğunu belirtti.

09.04.2024 14:36

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

09.04.2024 14:34

ALMANYA: GAZZE CEHENNEME DÖNDÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki durumun yiyecek bir şeyleri olmayan insanlar ve özellikle çocuklar için her gün cehenneme döndüğünü söyledi.

"Gazze'deki durum artık orada yiyecek bir şeyleri olmayan insanlar ve özellikle de çocuklar için her gün cehenneme dönüyor." diyen Baerbock, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Nikaragua'nın Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olmakla suçlayarak açtığı davayı yorumladı.

09.04.2024 14:16

TÜRKİYE'DEN GAZZE ÇIKIŞI!

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "İsrail'in işgal ettiği kutsal topraklarda düzenlediği saldırılar ve Filistinli kardeşlerimize karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırım, her zaman öncelikli gündemimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kılıç, İsrail'in işgal ettiği kutsal topraklarda düzenlediği saldırıların ve Filistinlilere karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırımın, her zaman öncelikli gündemleri olduğunu belirtti.

09.04.2024 13:31

UAD'İN ÖNÜNDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Nikaragua'nın, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki UAD önünde bir araya gelen Filistin destekçileri gösteri düzenledi.

09.04.2024 13:20

İSRAİL'DEN REFAH'A KARA SALDIRISI HAZIRLIĞI

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine beklenen kara saldırısı öncesinde bölgeye sığınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi çıkarmak için 40 bin çadır satın alacağı bildirildi.

The Times of Israel'e göre İsrail, Refah'a beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'deki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınan Filistinlileri çıkarmaya hazırlanıyor.

İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in saldırı öncesi Filistinlilerin Refah kentinden çıkarılmasına hazırlık amacıyla 40 bin çadır satın aldığını doğruladı.

09.04.2024 11.46

UAD'DE İSRAİL DAVASI SÜRÜYOR

Nikaragua'nın, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de devam eden duruşmalarda, Almanya tarafı savunma yapıyor.

09.04.2024 09:12

ABD'DEN REFAH AÇIKLAMASI: BİLGİMİZ YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah operasyonu için tarih belirlendiği açıklamasına ilişkin konuştu.

Kara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmediklerini belirten Miller, "Henüz Refah'ta bulunan 1,4 milyon siville alakalı güvenilir bir plan sunduklarını görmedik." ifadesini kullandı.

Refah'a yönelik "geniş çaplı bir operasyon"un siviller üzerinde kötü etkileri olacağını söyleyen Miller, nihayetinde bunun da İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

09.04.2024 06:00

NETANYAHU TARİH VERDİ!

Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih verdi.

Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var” ifadelerine yer verdi.

Yer: Gazze