Montella gitti, Sergen Yalçın geldi.

Ve millî takımımız yeni teknik direktörüyle iki sınava çıktı.

Peki değişen bir şey var mı?

Oyun aynı, sonuç aynı…

Yine hüsran, yine hüsran.

Değişen tek şey esame listesi!

Sergen Hoca ilk maçta Enes’i, ikinci maçta da Deniz’i kafadan 11’e yazdı. Ama ne var ki ikisi de bekleneni veremedi. Her ikisi de maalesef o formanın ağırlığını kaldıramadı.

Santrforlu oyun tercihiyle bazılarından aferini aldı ama 180 dakika sonunda birçok kişinin kafasında aynı soruyu bıraktı:

“Acaba Montella haklı mıydı?”

İki maçta hafızalara kazınan bir başka şey daha vardı. O da savunmanın sağ kanadının devşirme beklerle idare edilmeye çalışılmasıydı. İlk maçta Oğuz, ikinci maçta Barış Alper…

Bu tablo ister istemez akıllara, evrakları yetiştirilemediği için aday kadroya alınamayan Arda Okan’ı getirdi.

Oyuncudan alınacak bir yazı, FIFA’ya gönderilecek bir e-posta… Hepsi bu kadar!

Ama gel gör ki TFF’nin bu işleri yapması için görevlendirdiği profesyoneller uyuyor! Ya da tercümanlık yapıyor!

Peki hesap soran var mı? Yok.

Bu ihmali sorgulayan medya var mı? O da yok.

Bırakın bir oyuncunun evrakını, bu ülkede futbolun kime emanet edildiğini sorgulayan yok!

Riva’da kim kimin nesi?

Yönetim kurulundaki 29 kişinin 19’u gitmiş, 10’u kalmış. As kadrodan kalan topu topu 4 kişi. Gerisi yedeklerden gelen isimler…

Peki futbolun yönetimi kimlere emanet?

Bir zamanlar Cüneyt Tanmanların, Selim Soydanların, Hamit Altıntopların, Ceyhun Kazancıların, Mecnun Otyakmazların görev aldığı millî takımların yönetiminde şimdi Tahir Ediz Kıray ve başkanın yakın çevresinden isimler var!

Biz neyi sorguluyoruz ki?

Mesela daha 10 gün önce Millî Takımlar İdari Menajeri Mert Tuncay görevden alınıp ilişiği kesilmedi mi?

Peki 48 saat sonra ne oldu da tekrar göreve iade edildi?

Yine aynı dönemde görevden alınan ve binadan ayrılışı olay olan Belde Otyakmaz, ne oldu da bir gün sonra görevine döndü?

Hani dik duruş, Sayın Hacıosmanoğlu?

Ne değişti?

Ne oldu da Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, bir sabah noterden gönderdiği yazıyla istifa etti?

Önceki istifaların gerekçesini biliyoruz.

Peki ya Sayın Çilingir’in istifa gerekçesi?

Hiç merak etmediniz mi?

Sorun, sorgulayın; TFF’nin kimlere, nasıl bir yönetim anlayışına emanet edildiğini anlayacaksınız.

Liyakat hak getire!

Riva’da liyakat hak getire…

Futbol yönetiminde eş, dost, akraba ilişkileri tartışılıyor.

Yeğen var, kayınço var, kuzen var…

Bir de belediye çalışanları!

Örnek mi istiyorsunuz?

Millî maçlar öncesinde başkanın medyaya yansıyan üç beş fotoğrafına bakıyoruz.

Sağ tarafında kayınçosunun kardeşi, sol tarafında iş adamı kankası…

Ziyarette de onlarla, sokakta da!

İnsan bir futbol adamı görmek istiyor.

Bir kulüp başkanı, bir yönetici, bir teknik adam…

Nerede!

Ama asıl acı olan ne biliyor musunuz?

Bütün bu olup bitenleri yalnızca genel kuruldan genel kurula sorgulayan bir futbol ailemiz var.

Ve galiba Türk futbolunun asıl sorunu da bu: Hesap vermeyenler değil, hesap sormayanlar!