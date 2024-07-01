Özgür Özel'den Suriye ile normalleşme mesajı: Esad ile oturup konuşulacak başka yolu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Esad ile görüşebiliriz" sözlerinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den Suriye ile normalleşme mesajı geldi. Özgür Özel, "Esad ile oturup konuşulacak başka yolu yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sayın Esad ile görüşmeler yapmıştık, bir daha niye olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sayın Esad ile görüşmeler yapmıştık, bir daha niye olmasın

Arap Baharı ile 2011 yılında iç savaşa sürüklenen Suriye ile bozulan ilişkiler son 4 yılda büyük bir ivme kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Esad ile görüşmeler yapmıştık, bir daha niye olmasın" sözlerinin ardından gözler Astana'da gerçekleştirilecek adımlara çevrildi. Erdoğan-Esad görüşmesi için bir yorum da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. CHP lideri "Esad ile oturup konuşulacak başka yolu yok" dedi.

YANGINLARIN YÜZDE 98'İ İNSAN KAYNAKLI

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangın sonrası bölgeyi ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı olduğunu ve buna karşı daha sorumlu olunması gerektiğini vurguladı. İzmir Torbalı'da meydana gelen patlamaya ilişkin de konuşan Özel, hayatını kaybedenlere rahmet, tedavisi sürenlere ise acil şifa diledi.

Özel Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'de resmi rakamlara göre 4,6 milyon, yaygın kanıya göre 10 milyona yaklaşan sığınmacı sorunu varsa tek sorumlusu AK Parti'nin yıllardır yaptığı kötü dış politikadır. Sığınmacılara düşman olmak kolay. Biz sığınmacı oluşturan politika ve politikacıların karşısındayız.

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ATEŞE BENZİNLE GİDİLDİ

Komşunda savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı bu memleketin başına musallat edersin. Buna itiraz eden varsa çıksın karşımıza konuşalım. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin suçu var? Biz 'Esad ile küfürleşme, adını değiştirip 'Esad' deyip dün tatil yaptığını bugün düşman belleme, otur konuş işbirliği yap, bu iç savaşı durdur derken' sen ateşe benzinle gittin. Sonra göç dalgaları oldu.

AVRUPA SURİYE'DE HUZUR İÇİN ELİNİ CEBİNE ATACAK

Bugün biz dedikten sonra 'Esad ile görüşeceğim' dedin, 'arabuluculuk teklif edeceğim dedim, bir şekilde masaya oturalım bu sığınmacılar' gitsin dedim, bunu arka kapı diplomasiyle Suriye yönetimine değil bütün Avrupa liderlerinin yüzüne söylüyorum. Bütün Avrupa ülkeleri büyükelçilerine söyledim, bir başka yolu yok. Esad ile oturulup konuşulacak, anlaşılacak, Suriye'de huzur sağlanacak. Avrupa Birliği elini cebine atacak, hepimiz elimizi taşın altına koyacağız.

Bu sığınmacılar Suriye'ye gidecekler. Esad da bu noktada üzerine düşeni yapacak. Bu noktada hep birlikte çalışacağız."