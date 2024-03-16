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Haberler > Gündem > Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK&#039;lı terörist daha etkisiz
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB, "Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek" sözleri ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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