Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

MSB, "Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek" sözleri ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"