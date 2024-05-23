Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Acı haber, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."