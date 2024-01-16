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    Pompalı tüfekle soyguna gelen maskelileri paspasla kovaladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yüzlerinde maske, ellerinde pompalı tüfekle bir marketi basan gaspçılar beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Kasiyerden para isteyen gaspçıları, başka bir çalışan paspasla kovaladı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’taki bir zincir markete önceki akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada ellerinde pompalı tüfek bulunan siyah maskeli 2 gaspçı geldi.

    Bir arkadaşları dışarıda çevreyi gözetlerken, 2 gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip, sayım yapan kasiyerden paraları istedi. Bu sırada elinde paspasla gaspçıların yanına gelen bir çalışan, onlara karşı çıktı.

    DAKİKALAR İÇİNDE YAKALANDILAR

    Paraları alamayacaklarını anlayan 2 şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçenin giriş çıkışları kapatılarak, şüpheli araç dakikalar içerisinde durduruldu. Yapılan kontrolde araçtaki kişilerin markete girenlerin eşkalleri ile aynı olduğu belirlendi.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    İncelenen kamera görüntülerinde markete giren iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken, onları kapıda bekleyen şahsın ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Şüpheliler, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MarketPompalı TüfekSultangazi
    Haberler > Gündem > Pompalı tüfekle soyguna gelen maskelileri paspasla kovaladı
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