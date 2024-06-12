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Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanı'na yeni görev!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: İçişleri Bakanı&#039;na yeni görev!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan, İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu.

Yönetmelikteki İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri cetvelinde yapılan değişiklikle, daha önce bakan yardımcısı olan valinin disiplin amiri Bakan olarak belirlendi.

Daha önce Teftiş Kurulu Başkanı olan vali-mülkiye başmüfettişinin disiplin amiri de İçişleri Bakanı oldu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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