Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, "Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı”nda konuştu. Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar. Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. İstanbulluların aklıyla alay ettiler, söz verdiler tutmadılar." diye konuştu.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Çare insanı merkeze alan hizmettir. Tek dileğimiz İstanbullu hemşerilerimizin mutluluğudur. Bugün cennet vatanımızın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde 71'i riskli alanlarda yaşıyor.

Riskli yapıları dönüştürüp sosyal konut yapacağız.

600 bin yuvamızın vakit kaybetmeden dönüştürülmesi gerekiyor. Bu kadar acil olan bir konuda İstanbul'daki mevcut yönetim tek bir olumlu adım dahi atmamıştır. Durumun ciddiyetinin farkında olduklarının bile inanmıyoruz.

İMAMOĞLU'NA: SÖZ VERDİLER, TUTMADILAR

5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar. Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. İstanbulluların aklıyla alay ettiler, söz verdiler tutmadılar.

Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama maalesef sözlerini tutmadılar. İstanbul'u depreme hazırlamak için 5 yılda hiç hazırlıkları yok.

Bu vaatleri de şu anda inkar etmeye başladılar, 'biz böyle bir hedef açıklamadık' dediler. Şu anda ayıplarını hüner gibi göstermeye başladılar. Bu algı çalışmaları nafiledir. Bu millet bu ihmalkarlığı asla ve asla unutmayacak, affetmeyecektir. 31 Mart akşamı geldiğinde sandıkta hesabını soracaktır.

Türkiye'nin her yerinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdük.

Antalya'daki orman yangınlarından sonra oraya gittik ve tarihin en büyük dönüşümlerinden birini gerçekleştirdik.

Ya sen Büyükşehir Belediyesisin. Bütçen birçok bakanlıktan fazla. Gitsen deprem bölgesinde 500-1000 konut yapsan ne olur ya? Güzel olmaz mı? Vatandaşlarımızı yalnız bırakmasan, depremzede kardeşlerimizi Cumhur İttifakımıza yaptığı destekten sonra o sözleri unutmadık. Tekirdağ'da depremzede kardeşimizi kapı dışarı ettiniz. Gidip orada bir çadır kent kurup, konutları verip, hiç oradan çıkmasaydınız ne olurdu? Ne güzel olurdu ya... Maalesef böyle bir anlayış olmadı, olmayacak."