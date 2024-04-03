Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’de ilkel teleferiğin ağaca çarpmasını sonucu aşağı düşen 2 kişi ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi’nde, mahallede yolları olmayan ve bu nedenle ilkel teleferiğe binen Ayşe Uzun ve Fatma Uzun bir süre sonra rüzgâra maruz kaldı.

AĞACA ÇAPIP AŞAĞI DÜŞTÜLER

Rüzgâr teleferiği sallaması üzerine teleferik bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilkel teleferiğin bir kısmı koptu. Teleferiğin kopmasıyla Ayşe ve Fatma Uzun da metrelerce yükseklikten yere düştü. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kadın bulundukları alandan AFAD ekipleri tarafından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı - 1. Resim

"DEFALARCA BAŞVURDUK"

Yol olmaması nedeniyle teleferiklerin kullanıldığını ifade eden Büşra Kurt, “Yol olmadığından ötürü ilkel teleferik kullanılıyor. Patika yollarda dikenler kaplanmış. Oraya giderken rüzgar çıkmış. Rüzgârdan kaynaklı teleferik ağaca takılıyor. Teleferikte bulunan iki kişi düşüyor. Şu an da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıyorlar. Burada tam 7 tane teleferik var. Defalarca başvurduk. Buraya bir yol almak için uğraştık. Artık buraya bir yol çıkması lazım. Birinin ölmesi mi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halfeti’de AK Parti’ye mühür basılmış yanmış oy pusulaları bulundu - GündemHalfeti'de yanmış oy pusulaları bulunduCHP'den Van'da yeniden seçim çağrısı! DEM'li Zeydan'a destek geldi - GündemCHP'den Van'da yeniden seçim çağrısı! DEM'li Zeydan'a destekİçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor! - GündemBakanlık sözleşmeli personel alıyor!Karısını ve oğlunu öldüren cani kendini böyle savundu - GündemKarısını ve oğlunu öldüren cani kendini böyle savundu29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içi görüntülendi - GündemKüle dönen gece kulübünün içi görüntülendi'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapis - Gündem'Orman sevdalısıyım' diyen kundakçıya 8 yıl hapisDükkanı yanan esnaf, 1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke oldu - Gündem1 Nisan şakası sandı! Gerçek olduğunu görünce şoke olduYeniden oy sayımı yapılmasına karar verilmişti! Gaziosmanpaşa'da kavga çıktı - GündemYeniden sayım kararı verilen ilçe karıştıMalatya sallandı, Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı - GündemNaci Görür fay hattını işaret edip uyardıEğlence mekanında can veren 29 kişiyle alakalı kahreden detay! İftar için gitmişler - GündemYangında can veren 29 kişiyle alakalı kahreden detay
Sonraki Haber Yükleniyor...