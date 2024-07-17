Rönesans Rezidans davasında tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu bayıldı

6 Şubat felaketini en ağır şekilde yaşayan Hatay'da saniyeler içinde yıkılan Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma devam ediyor. Duruşma esnasında tutuklu yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı

6 Şubat felaketinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken şehirler enkaz yığınına döndü. Felaketin üzerinden bir yıl geçerken ölüm saçan binaların davaları devam ediyor.

Antakya ilçesinde en çok ölüm, Ekinciler Mahallesi’nde ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan ve Antiş yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans’ta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDAYDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Rönesans Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştiriliyor. Duruşmaya Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi.

DURUŞMADA HASTANELİK OLDU

Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmanın devam ettiği esnada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.