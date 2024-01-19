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    RTÜK'teki boş koltuk İYİ Parti Grubu'ndan Ahmet Can Buğday'ın oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Resmi Gazete'nin son sayısındaki kararlara göre RTÜK'teki boş koltuğa Ahmet Can Buğday seçildi. Buğday, İYİ Parti kontenjanından kurula girdi.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin yeni sayısında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yönelik kararlar yer aldı.

    Kararda, TSK'nın deniz unsurlarının, bölge ülkelerin kara suları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla 2 Şubat 2024'ten itibaren bir yıl süreyle görevlendirilmesinin uzatıldığı belirtildi.

    Kararda, söz konusu bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TSK unsurlarının görevlendirilmesinin gerekli olduğu belirtildi.

    YENİ RTÜK ÜYESİ BELLİ OLDU

    Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boş bulunan üyelik için yapılan seçime dair TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

    Kararda, İYİ Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Genel Kurul'un 17 Ocak tarihli 50'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ahmet Can Buğday'ın RTÜK üyeliğine seçildiği belirtildi.

    Ayrıca, TBMM kararlarına göre balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun da görev süresi 17 Ocak 2024'tan itibaren 1 ay uzatıldı.

    RTÜK'teki boş koltuk İYİ Parti Grubu'ndan Ahmet Can Buğday'ın oldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Resmi GazeteRTÜK
    Haberler > Gündem > RTÜK'teki boş koltuk İYİ Parti Grubu'ndan Ahmet Can Buğday'ın oldu
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