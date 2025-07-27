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Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı! Diyanet'in 'Mekke sorumlusu' Ahmet Daştanbek hakkında düğmeye basıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı! Diyanet&#039;in &#039;Mekke sorumlusu&#039; Ahmet Daştanbek hakkında düğmeye basıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in 270 bin dolar sayarken görüntülendiği video sosyal medyada gündem olmuştu. Diyanet'in soruşturma başlattığı olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı el koydu. Başsavcılık tarafından rüşvet iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Ahmet Daştanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daştanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek hakkında rüşvet iddiaları ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Daştanbek'in 270 bin doları sayarken, karşısındaki kişiye "Kayıt mı ediyorsun?" dediği görülmüştü.

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsüyle ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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