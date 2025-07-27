Diyanet'ten 'Mekke Sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’in 270 bin dolar sayarken görüntülendiği video sosyal medyada gündem oldu. Rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatan Diyanet, konunun müfettişlerce titizlikle incelindiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek hakkında rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Daştanbek'in 270 bin dolar sayarken "Kayıt mı ediyorsun?" dediği görülüyor.

"KONU TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsüyle ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir" denildi.