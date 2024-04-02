Sahur vakti Adıyaman ve Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sahur vakti deprem haberleri peş peşe geldi. Önce Adıyaman sonra Malatya sallandı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, AFAD, ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Sahur vakti Adıyaman ve Malatya'da vatandaşların yüreği ağzına geldi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son durum...
ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de saat 03.29'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kuvvetli hissedildi.
ARDINDAN MALATYA SALLANDI
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Saat 04.14'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 9.49 olarak kaydedildi.
Her iki depremin ardından da olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi