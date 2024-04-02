Sahur vakti Adıyaman ve Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Sahur vakti deprem haberleri peş peşe geldi. Önce Adıyaman sonra Malatya sallandı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, AFAD, ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Sahur vakti Adıyaman ve Malatya'da vatandaşların yüreği ağzına geldi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son durum...

ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de saat 03.29'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kuvvetli hissedildi.

ARDINDAN MALATYA SALLANDI

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Saat 04.14'te meydana gelen sarsıntının derinliği ise 9.49 olarak kaydedildi.

Her iki depremin ardından da olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.