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Sakarya'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya Pamukova'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi karadan ve havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde doğru ormanlık akanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar su tankerleriyle müdahale etti ancak yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞALARI SÜRÜYOR

Yangında 70 dönüme yakın ormanlık alan ile bazı ceviz ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın da yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Akın, ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 2 greyder, 2 dozer, 13 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 120 orman işçisi, 2 jandarma timi, 4 belediye tankeri ve Bilecik İl Özel İdaresine ait su tankeriyle müdahale edildiğini söyledi.

Öte yandan eski Pamukova-İznik yolu ekiplerin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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