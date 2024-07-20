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Samsun’da serinlemek için denize giren Emir İşleyen kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun’da serinlemek için denize giren Emir İşleyen kayboldu
Yakakent, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Yakakent ilçesine annesi, babaannesi ve yakınları ile denize girmek için gelen Emir İşleyen (13), denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 

Samsun’da serinlemek için denize giren Emir İşleyen kayboldu - 1. Resim

EKİPLER ARIYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sualtında arama çalışması başlattı.

Samsun’da serinlemek için denize giren Emir İşleyen kayboldu - 2. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Çevrede olayı gören bir vatandaş, "3 tane çocuk denizde yüzüyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Eşim 2 tanesini kurtardı. Diğerini de kurtaracakken elinden kaydı gitti" dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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