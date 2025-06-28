Savaş sonrası İran seferleri yeniden başlıyor! THY'nin ilk uçuşu Meşhed'e olacak
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail-İran arasında 12 gün süren savaş nedeniyle askıya alınan İran seferleri yeniden başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ilk uçuşun Meşhed şehrine olacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail-İran arasında yaşanan saldırıların ardından uçuş güvenliği nedeniyle İran seferlerini durdurmuştu. İki ülke arasında yapılan ateşkesin ardından İran hava sahası ticari uçuşlara yeniden açılmaya başladı.
THY, İran'da Meşhed seferlerine yeniden başlama kararı aldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "30 Haziran Pazartesi günü İran - Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak