Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Savcının intikamı alındı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Savcının intikamı alındı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunceli, Operasyon, Terör, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un katilinin etkisiz hale getirilmesi, ailesini memnun etti.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, Hatice Yılmaz adlı teröristin, 2012 yılında Ovacık’ta savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Savcının intikamı alındı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı - 1. Resim

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu “Şehidimizin kanı yerde kalmadı” dedi. Uzun’un katilinin etkisiz hâle getirilmesi ailesini memnun etti. Baba Hamit Uzun ve anne Ayşe Uzun “Devletimize çek teşekkür ediyoruz” dedi.

Savcının intikamı alındı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı - 2. Resim

Baba Hamit Uzun, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bugün itibarıyla aldığımız duyumlara göre en son bir kişi daha leş edildi. Ve bu bizi tabii ki mutlu ediyor. Oğlumun kanı yerde kalmayacak inşallah, kalmadı da. Bu işe bulaşanlar, bu kararı verenler birer birer leş oldular. Ailece de bizi mutlu ettiler. Şimdi içeride bir kişi var ve inşallah o da ömür boyu leş olur. Hak ettikleri cezalar kendilerine verilmiş olur. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu işi takip ettiler. Bu konuyla ilgili oğlumun katillerini zaman aşımına uğramadan birer birer bulup hak etikleri cezayı verdiler ve bizleri de mutlu ettiler" dedi.

Savcının intikamı alındı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı - 3. Resim

Anne Ayşe Uzun ise "Devletimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu teröristler bizim içimizi yaktılar. Oğlumu hayattan kopardılar. Evlatlarını babasız bıraktılar" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk İHA’sı Akıncı, İran’da böyle destan yazdı, 100 m’ye kadar indi, enkazı buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk İHA’sı Akıncı, İran’da böyle destan yazdı, 100 m’ye kadar indi, enkazı buldu - GündemAkıncı riske girip buldu!Denizli'de tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci hastanelik oldu - GündemDenizli'de tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci hastanelik olduBüyükçekmece'de vahşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti - GündemKarısını öldürdükten sonra intihar ettiKız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı - GündemKız isteme dönüşü feci kaza!Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülkelerin artması İsrail'i yalnızlaştırıyor - Gündem"İsrail ve destekçileri yalnızlaşıyor"Meteoroloji uyardı, sağanak ne cadde bıraktı ne sokak - GündemMeteoroloji uyardı, sağanak ne cadde bıraktı ne sokak
Sonraki Haber Yükleniyor...