Sayıştay'dan Çankaya için kreş uyarısı! 337 milyonluk açığı belediye ödemiş

Sayıştay’ın 2025 raporunda, Yeni Partili Çankaya Belediyesi kreşlerinin 337,6 milyon liralık zararının bütçeden karşılanması mevzuata aykırı bulundu. 490,4 milyon lira gidere karşılık gelirin 152,7 milyon lirada kaldığını belirten Sayıştay, tesislerin kendi gelirleriyle finanse edilmesi gerektiğini vurguladı. Belediyenin adımlarını yetersiz bulan kurum, gelir-gider dengesini sağlayacak yeni bir ücret tarifesinin belirlenmesini istedi.

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Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan Yeni Partili Çankaya Belediyesinin 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda, belediyenin işlettiği kreşlere ilişkin dikkat çeken bir tespitte bulunuldu. Raporda, kreşlerin işletme giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı belirtildi.

337 MİLYON TL'LİK FARKI ÖDEMİŞLER

Rapora göre, belediyeye ait kreşlerden 2025 yılında 152 milyon 766 bin TL gelir elde edilirken, aynı dönemde toplam gider 490 milyon 441 bin TL'ye ulaştı. Gelirlerin giderleri karşılayamaması nedeniyle oluşan 337 milyon 675 bin TL'lik fark belediye bütçesinden karşılandı.

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Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği'ni hatırlatarak, kamu kurumlarının tasarrufundaki kreş ve çocuk bakımevlerinin işletme giderlerinin ilgili kurum bütçelerinden karşılanmaması, tüm giderlerin tesislerin kendi gelirleriyle finanse edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Belediye yönetimi, denetime verdiği cevapta personelin çocuklarına uygulanan indirimin kaldırıldığını bildirdi. Ancak Sayıştay, bu açıklamanın tespit edilen sorunu gidermediğini vurguladı. Raporda, asıl meselenin personel indirimi değil, kreşlerin gelir-gider dengesini sağlayacak ücret tarifesinin belirlenmesi olduğu ifade edildi. Sayıştay, işletme giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmaması yönünde değerlendirmede bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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