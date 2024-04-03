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Seçim günü provokatif paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seçim günü provokatif paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle ilgili halkı yanıltan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

HALKI YANILTANLAR ŞİMDİ YANDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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