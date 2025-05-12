Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Erenler şehit edilmeyecekse onay veririz

Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren'in annesi Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse bu işe onay veririz" dedi.

Trabzon, Maçka'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, PKK’nın fesih kararıyla ilgili duygu dolu bir açıklama yaptı.

"DAHA KİMSE AĞLAMASIN"

"PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" diyen Ayşe Bülbül, "Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarım kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım.

PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren’in acısı beni bitirdi. Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa bizde onay verelim" şeklinde konuştu.

"EREN'İN BEDENİNDE 17 KURŞUN VARDI"

PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Ayşe Bülbül, "Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren’in ne suçu günahı vardı. Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip de devam ederseler o zaman ne olacak. Bu sorunun cevabını kime soracağız.

Bunların arkasında duranlar kolay kolayına silah bırakmazlar. Şehitlerimizi, şehit etmekten vazgeçmezler. Eren’in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum.

Bırakıyoruz diyecekler bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar. Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum. Bıraksınlar Eren’ler, Ahmet’ler, Mehmet’ler şehit edilmesin. Madem bırakacaklar Diyarbakır’daki annelerin evlatlarını niye göndermediler. Ben evlatlarımın birisini şehit verdim hepsini vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.