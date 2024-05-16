Şeriat paylaşımı olay olmuştu: Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası

Avukat Feyza Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı yorum nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında "Suç işleyenler bu tweeti yayanlardır" diyen Altun hakkında mahkeme pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

Sosyal medya platformu 'X' üzerinden bir kişiye yaptığı yorum nedeniyle davalık olan avukat Feyza Altun hakkında verilen ceza belli oldu.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Feyza Altun ve taraf avukatları katıldı.

FEYZA ALTUN'UN SAVUNMASI

Sanık Feyza Altun, “14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum, şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri X sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi "lan Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

"10 DAKİKA SONRA SİLDİM"

Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dk sonra bu tweeti sildim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem, Türkiye laik bir devlettir, şeriat yönetimi kafa kesen bir yönetimdir. Ben böyle bir yönetim istemiyorum. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

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SAVCI 3 YIL İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

PİŞMANLIK İNDİRİMİ YOK

Mahkeme heyeti, Feyza Altun’un “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.