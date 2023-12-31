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    Seyreltilmiş ve sağlam şehirler geliyor

    15 başlıkta vaatler sıralanacak. Güvenli ve dirençli şehirler için yeni projeler açıklanacak.

    Seyreltilmiş ve sağlam şehirler geliyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ -  AK Parti’nin 15 Ocak’ta açıklanması planlanan seçim beyannamesinde vaatler 15 başlık altında toplanacak. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yerel seçimler için hem genel bir beyanname hem de her şehir için ayrı beyannameler hazırlıyor. Bunun için 15 ayrı başlıkta ‘Gerçek belediyecilik’ vaatleri sıralanacak. Sosyal belediyecilik ön plana çıkarılacak. Güvenli ve dirençli şehirler için yeni projeler açıklanacak. ‘Seyreltilmiş şehirler’ başlığı altında, yeni hayat alanlarının oluşturularak merkezlerdeki nüfus yoğunluğunun şehirlerin çeperlerine kaydırılması, İstanbul benzeri trafiğin yoğun olduğu kentlerde trafiğin rahatlatılmasına yönelik yeni projeler, dijital belediyecilik, kültürel belediyecilik, üreten belediyecilik gibi başlıklarda yerel seçimlere yönelik vaatler sıralanacak. AK Parti, özellikle sosyal belediyecilik hizmetleri konusunda atılacak yeni adımlara büyük önem veriyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere farklı bakanlıklarla çalışma yürütülüyor. Mahalle kreşleri açılması, emeklilere, kadınlara, gençlere, dar gelirli kesimlere yönelik yeni uygulamaların seçim beyannamesinde yer alması bekleniyor.

    İSTANBUL’A AYRI BAŞLIK

    AK Parti, İstanbul için de ayrı bir beyanname hazırlıyor. İstanbul’a yönelik kentsel dönüşüm ve depreme karşı alınacak tedbirler başta olmak üzere beş senelik projeler bu beyannamene yer alacak. ‘Nefes alan İstanbul’, ‘Güvenli ve dirençli İstanbul’ gibi başlıklarda megakent için yapılacaklar sıralanacak.

    ‘KENT TARIMI’ GÜNDEMDE

    AK Parti’nin seçim beyannamesinde tüketicinin korunmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı bazı hazırlıklara da yer verilecek. Bu doğrultuda ‘Gıda güvenirliği’ başlığı altında gıdalarda bozulmaya ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasına kadarki süreçler için yeni uygulamalar başlatılacak. Bunun için belediyelerle iş birliği yapılacak. Ayrıca kent tarımı uygulamasıyla ilgili yeni projeler gündeme getirilecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiŞehirBelediyeSeçimYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Seyreltilmiş ve sağlam şehirler geliyor
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