Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile birbirine girdi. 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kavganın dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun birbirlerine taş, sopa, demir ve kovalarla saldırdığı, başına darbe alan bir gencin ise yere yığıldıktan sonra sürüklendiği anlar kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

KAVGA ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokağın saat 19.40 sıralarında kalabalıklaşmaya başladığı ve ardından arbedenin çıktığı anlaşılıyor.

Kayıtlarda, şahısların ellerindeki uzun sopalar, demir çubuklar, yerden aldıkları taşlar ve kovalarla birbirlerine saldırdığı anlar yer alıyor.

Kavganın en şiddetli anında ise başına sopa darbesi alan bir gencin yere yığıldığı ve sonrasında sürüklenerek götürüldüğü anlar da görüntüde görülüyor.

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 2. Resim

Ayrıca, kavga sırasında dün 3 katlı binadaki dairelerin camları da kırılmıştı.

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 3. Resim

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 2. Resim

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 3. Resim

Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 4 futbolcu listede yokBilindik marketlerde de satılıyor! Bakanlık ifşa etti... Sakın evinize sokmayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT Başkanı Kalın, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştü - GündemMİT Başkanı Kalın, İyi Parti lideri Dervişoğlu ile görüştüSıcaklık yarın rekor kıracak! Orhan Şen, Vali Gül'e seslendi: Mesai saatlerini değiştirin, afete dönüşmesin! - Gündem"Afete dönüşmeden saatleri değiştirin"Bakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil! - Gündem"AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil"4 kent adeta kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi geçti - GündemTermometreler 40 dereceyi aştı!Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2025) bir ilk yaşandı - GündemErdoğan bizzat izledi! İlk defa yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberiyle kuşatıldık! Güç dengeleri belirleniyor - Gündem"Ateş çemberiyle kuşatıldık! Dengeler belirleniyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...