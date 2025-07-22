Silahlar patladı, sopalar, taşlar havada uçuştu! İki aile sokak kavgasına girdi, 8 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile birbirine girdi. 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kavganın dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun birbirlerine taş, sopa, demir ve kovalarla saldırdığı, başına darbe alan bir gencin ise yere yığıldıktan sonra sürüklendiği anlar kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokağın saat 19.40 sıralarında kalabalıklaşmaya başladığı ve ardından arbedenin çıktığı anlaşılıyor.

Kayıtlarda, şahısların ellerindeki uzun sopalar, demir çubuklar, yerden aldıkları taşlar ve kovalarla birbirlerine saldırdığı anlar yer alıyor.

Kavganın en şiddetli anında ise başına sopa darbesi alan bir gencin yere yığıldığı ve sonrasında sürüklenerek götürüldüğü anlar da görüntüde görülüyor.

Ayrıca, kavga sırasında dün 3 katlı binadaki dairelerin camları da kırılmıştı.