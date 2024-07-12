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Şırnak'ta 'Bozdoğan-49' operasyonu! 36 piyade tüfeği ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta jandarma tarafından düzenlenen 'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.

 

Teröristlerin tüm inlerini yok etmek ve dağlarda tek bir terörist bırakmamak amacıyla hareket eden güvenlik güçleri, operasyon üstüne operasyon düzenliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen 'Bozdoğan-49'a dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 36 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

NAYLONA SARIP TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu, naylona sarılmış ve toprağa gömülü 36 AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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